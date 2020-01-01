ناسا تحدد أقدم فوهة نيزكية على كوكب الأرض

وكالات / سما /

حدد فريق دولي بقيادة أحد علماء وكالة ناسا أقدم فوهة نيزكية معروفة في أستراليا، مما يعطي المزيد من القرائن على تشكيل كوكب الأرض.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت أمس الثلاثاء في مجلة ((نيتشر كومينيكشنز))، أن فوهة نيزك يارابوبا في الجزء النائي من غرب أستراليا تعود عمرها إلى 2.229 مليار سنة.

ويوجد على كوكب الأرض ما يقرب من 190 فوهة نيزكية رئيسية، لكن العلماء لا يعرفون سوى أعمار القليل منها.

وقال تيمونز إريكسون، وهو عالم أبحاث بمركز جونسون الفضائي في ناسا، "إنها أقدم بمليوني عام من فوهة قبة فريدفورت المحددة سابقا في جنوب أفريقيا والتي يقترب قطرها من 200 كم".

ويعتقد أن الحجم الأصلي للفوهة يبلغ 70 كم، على الرغم من أن بقاياها اليوم تصل إلى 20 كم فقط. ونظرا لقدم عمرها، لا تبدو على هيئة فوهة نمطية بحافة مرئية بوضوح ووعاء عميق، وفقا للباحثين.

ولتحديد عمر الفوهة جمع فريق إريكسون عينات الصخور التي تحتوي علي الزركون والمونازيت، حيث يحتوي العنصران على يورانيوم ورصاص أمكن قياسهما لتحديد عمر الصخور.

ووجد أن عمرها يتزامن مع بداية تشكيل بعض الجليد والأنهار الجليدية على الأرض، بعد وقت قصير من ظهور الأكسجين في الغلاف الجوي.

وقال إريكسون "الشيء العظيم في هذا المشروع هو أنه يظهر كيف يمكن تحديد عمر فوهة عتيقة ومتآكلة للغاية".