اتحاد المبارزة ينظم تجمعه التدريبي الأول

رام الله / سما /

نظم اتحاد المبارزة تجمعه التدريبي الأول هذا العام، للفئات العمرية الناشئة من مواليد 2002 وحتى 2007 في نادي ثقافي البيرة.

وشارك في التجمع التدريبي 20 لاعباً ولاعبةً، وتمحور التجمع حول كيفية المنافسة بسلاح "الآيبه، ويعد هذا النشاط ضمن خطة الاتحاد للعام 2020، التي تركز على رفع مستوى اللاعبين من مختلف الفئات.

ويهدف النشاط إلى الوقوف على مستوى اللاعبين واللاعبات، تحضيراً للبطولات الداخلية والخارجية، العربية منها والقارية، والتي وضعت على أجندة الاتحاد.

وأشرف على التجمع، المدرب أحمد المتولي، وقام بالتحكيم عمر سدر، وحضر اللقاء، داود المتولي، رئيس الاتحاد، وعلي حلبية، عضو الاتحاد، ومن إدارة نادي ثقافي البيرة، عوني مسعود وسامر الريماوي.