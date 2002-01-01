  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد المبارزة ينظم تجمعه التدريبي الأول

الأربعاء 22 يناير 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المبارزة ينظم تجمعه التدريبي الأول


رام الله / سما /

نظم اتحاد المبارزة تجمعه التدريبي الأول هذا العام، للفئات العمرية الناشئة من مواليد 2002 وحتى 2007 في نادي ثقافي البيرة.

وشارك في التجمع التدريبي 20 لاعباً ولاعبةً، وتمحور التجمع حول كيفية المنافسة بسلاح "الآيبه، ويعد هذا النشاط ضمن خطة الاتحاد للعام 2020، التي تركز على رفع مستوى اللاعبين من مختلف الفئات.

ويهدف النشاط إلى الوقوف على مستوى اللاعبين واللاعبات، تحضيراً للبطولات الداخلية والخارجية، العربية منها والقارية، والتي وضعت على أجندة الاتحاد.

وأشرف على التجمع، المدرب أحمد المتولي، وقام بالتحكيم عمر سدر، وحضر اللقاء، داود المتولي، رئيس الاتحاد، وعلي حلبية، عضو الاتحاد، ومن إدارة نادي ثقافي البيرة، عوني مسعود وسامر الريماوي.

#المبارزة

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

ليس عربيا .. الكشف عن هوية خليفة البغدادي .. من هو؟

صور: وفاة شابة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل كانتا بداخله في خانيونس

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

الأخبار الرئيسية

o

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

الشيخ: اي قرار بضم الاغوار سيؤدي الى انهيار الوضع القائم والعصف بكل الاتفاقيات

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

موقع عبري: حماس تشجع التصعيد على أمل كسب الاهتمام الدولي

k

صحيفة: الأردن رفض استقبال هنية... والملك غاضب من "الإخوان"