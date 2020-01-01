"بينيت" : سنوقف البناء الفلسطيني في مناطق "C"

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، أنه سيعمل على وقف البناء الفلسطيني غير المرخص في مناطق المعروفة إعلامياً بمناطق"C" في الضفة الغربية.



وزعم في تصريحات إعلاميه ألقاها أثناء زيارته لمستوطنة "بيت إييل" قرب رامالله، أن السلطة الفلسطينية لا تميز بين المناطق المصنفة A B C وفقا لاتفاق أوسلو، بل تعتبر مناطق الضفة كافة جزءا من فلسطين.



ووفقاً لصحيفة "هآرتس العبرية"، يرى "بينيت" أن اسرائيل تخوض معركة على أرض اسرائيل وأن هذه المعركة لا تجرى في الأمم المتحدة على حد أقواله.



وأضاف، إن المهمة في الوقت القريب هي الانتقال من التصدي لحسم المعركة عن طريق فرض السيادة الإسرائيلية على المصنفة C.



وتابع: "اننا سنكثف السكن اليهودي في جميع أراضي إسرائيل، وخرق الجمود الذي يستمر منذ 52 عامًا.