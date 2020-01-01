ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

طهران /وكالات /

اغتال مجهولون اليوم أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد.

وذكرت مصادر ايرانية أن "النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قتل بهجوم مسلح أمام منزله"، ونقل عن وكالات أنباء إيرانية قولها إن "شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص في اتجاه مجدمي أمام منزله حيث قتل على الفور".

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "النقيب مجدمي استشهد مساء أمس الثلاثاء بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله، في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران".

RT النقيب عبد الحسين مجدمي قائد منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري الإيراني

RT النقيب عبد الحسين مجدمي قائد منظمة التعبئة التابعة للحرس الثوري الإيراني

ونشر ناشطون صورة للقيادي في الحرس الثوري تجمعه مع القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وقادة آخرين.

مجدمي مع سليماني

من جهة أخرى، نقلت "فارس" عن حاكم قضاء شادكان تأكيده خبر اغتيال مجدمي، وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.