حماس: إجماع "صهيوني" للاستمرار في سرقة وتهويد الضفة الغربية

غزة / سما /

اعتبرت حركة حماس، اليوم الأربعاء، تصريحات قادة الاحتلال ومنهم نفتالي بينيت بسن قانون لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، بأنها تؤكد وجود "إجماع صهيوني" من أجل الاستمرار في عملية سرقة وتهويد الضفة الغربية.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي: "إن حالة الإجماع الصهيوني تتطلب في المقابل تجميع جهود الفصائل والقوى الفلسطينية، لبلورة استراتيجية نضال جماعية، وأن تغادر السلطة مربع المماطلة في القضايا الوطنية، وحسم موقفها باتجاه الانخراط مع المجموع الوطني في مواجهة الاحتلال".

وأضاف "كل هذه التصريحات والسياسات الاستيطانية، لن توقف نضال شعبنا لطرد المحتل وقلع مستوطناته، وستبقى هوية الضفة الغربية فلسطينية عربية، وشعبنا الثائر قادر على رسم معالم هذه الهوية".

وكان بينيت، دعا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى ترجمة تصريحاته إلى أفعال وسن قانون بالتصويت عليه في الحكومة والكنيست لضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية.