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الطيبي يهدد "غانتس" بشأن الأغوار

الأربعاء 22 يناير 2020 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي يهدد "غانتس" بشأن الأغوار


القدس المحتلة / سما /

هدد رئيس كتلة القائمة العربية المشتركة  الدكتور احمد طيبي، زعيم حزب "أزرق أبيض"، من مغبة  الإقدام على خطوة ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، معتبراً ذلك بالتصرف الخطير.
 
ونقلت قناة "كان العبرية" عن الطيبي قوله، إن ما يروج له حزب "كاحول لافان" لضم غور الاردن إلى السيادة الإسرائيلية يعد لعبا خطيرا.
 
وأشار تغريدة على موقع تويتر: إلى أن نتنياهو لم يقدم خلال السنوات العشر الماضية على خطوة كهذه، واليوم نرى "كاحول لافان" يدفع من أجل الاقدام على فعل ذلك الامر - الذي يشكل خرقا صارخا للمواثيق والاعراف الدولية.
 
وحذر عضو الكنيست أحمد طيبي من الانعكاسات والابعاد المترتبة على ذلك، وأشار إلى أن المواطن البسيط يتساءل إذا كاحول لافان هو النسخة ذاتها عن الليكود وعن رئيس الوزراء، فلماذا لا يصوت لصالح نتنياهو نفسه؟.

#الطيبي #غانتس #الاغوار

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