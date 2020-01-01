  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

خمسة أسيرات يعشن ظروفاً صحية صعبة في سجن الدامون

الأربعاء 22 يناير 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بان هناك خمسة أسيرات جريحات ومريضات يعانين من ظروف صحية صعبة للغاية داخل سجن الدامون.

وأوضحت الوزارة ان الاسيرات لا يتلقين العلاج اللازم لأوضاعهن الصحية، كالأسيرة إسراء الجعابيص والتي تعاني من حروق في كافّة أنحاء جسدها، أصيبت بها أثناء عملية اعتقالها، والأسيرة نسرين حسن والتي تعاني من السكري والأعصاب، والأسيرة أنسام شواهنة والتي تعاني من آلام في المفاصل، والأسيرة مرح باكير والتي تعاني من تشنجات، بالإضافة إلى الأسيرة روان أبو مطر والتي تعاني من آلام في البطن.

يذكر أن (41) أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، بينهنّ (18) أماً، وأربع أسيرات قيد الاعتقال الإداري "بلا تهمة".

#سجن الدامون #وزارة الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

ليس عربيا .. الكشف عن هوية خليفة البغدادي .. من هو؟

صور: وفاة شابة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل كانتا بداخله في خانيونس

الحية: "حماس" لا تقبل بديلاً عن مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الشيخ: اي قرار بضم الاغوار سيؤدي الى انهيار الوضع القائم والعصف بكل الاتفاقيات

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

موقع عبري: حماس تشجع التصعيد على أمل كسب الاهتمام الدولي

k

صحيفة: الأردن رفض استقبال هنية... والملك غاضب من "الإخوان"

يديعوت: "لعبة السيادة على الأغوار" .. ما بين معركة الانتخابات وصفقة القرن