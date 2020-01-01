غزة: عوائل الأطفال الثلاثة تطالب بالكشف عن مصيرهم

غزة / سما /

طالبت عوائل ثلاثة أطفال فلسطينيين، استهدفتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية قرب موقع كيسوفيم، بالكشف عن مصيرهم.

ويقطن الأطفال الثلاثة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وهم: محمد أبومنديل، وسالم النعامي، ومحمود سعيد.

وتمتلك عوائل الأطفال الثلاثة، أراضٍ زراعية قرب الحدود الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع.

وقالت شقيقة الطفل سعيد لعدد من الصحافيين من أمام منزلهم، أنهم لا يملكون أي معلومات تؤكد استشهاد ابنهم وأصدقائه مطالبةً المؤسسات الحقوقية بالتحرك للكشف عن مصيرهم.

وادعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنهم ألقوا قنابل يدوية تجاه قواته ما أدى لاستهدافهم، دون أن يحدد مصيرهم. فيما أكد مصدر عسكري إسرائيلي قتلهم على الفور.

من جهتها طالبت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، الجيش الإسرائيلي بمنع تسليم جثامين الأطفال الثلاثة.

ورد مصدر عسكري إسرائيلي بالقول إنه سيتم التعامل معها كما تم التعامل مع جثث أخرى سابقًا وهو ما يؤكد استشهادهم كما أكد مصدر آخر الليلة الماضية.