جامعة الأقصى تستقبل وفداً من جامعة الأزهر

غزة / سما /

استقبل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى أ.د. أيمن صبح وفداً من جامعة الأزهر على رأسه رئيس جامعة الأزهر أ. د أحمد التيان.

وقد أشار ا.د. صبح إلى عمق وقدم العلاقات بين الجامعتين؛ كونهما من أقدم وأكبر الجامعات في قطاع غزة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها الجامعتين لأكبر عدد من طلاب قطاع غزة، متحدثاً عن التطور الأكاديمي الذي وصلت اليه جامعة الأقصى باعتماد العديد من التخصصات النوعية الجديدة في برامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم المتوسط، مردفاً حديثه عن برنامج الدكتوراه الذي تم اعتماده حديثاً بالشراكة مع الجامعة الإسلامية، مؤكداً في ذات السياق أن الجامعة تقدم خدماتها لأكبر شريحة طلابية في قطاع غزة من خلال بنود اعفاءاتٍ متعددة تخدم غالبية الطلبة ؛ مراعاةً منها للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المجتمع الفلسطيني.

من ناحية أخرى أعرب أ. د التيان عن سعادته بهذه الزيارة التي توطد العلاقات بين الجامعتين، مثنياً على جهود جامعة الأقصى وإدارتها الحكيمة في مواجهة كافة العقبات التي مرت بها، والوصول إلى مستوى رفيع أكاديمياً وإدارياً، وحصولها على تصنيف عالٍ في مستويات الجودة، مقارنةً بالجامعات الفلسطينية الأخرى، مشيراً إلى استعداد جامعة الأزهر لمد جسور التعاون مع جامعة الأقصى من خلال الشراكة في العديد من المجالات بينهما بما يخدم المصلحة العامة.

وفي نهاية الزيارة قدم رئيس جامعة الأزهر درعاً تكريمياً لسيادة أ. د ايمن محمود صبح؛ دعماً وتقديراً لجهوده في خدمة المسيرة التعليمية، وتأكيداً على مد جسور التعاون بين الجامعتين.