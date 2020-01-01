مبابي يعلق على ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي بالوقت الراهن، ويصب تركيزه على الفوز بجميع الألقاب التي ينافس عليها فريق.

لكن في الوقت ذاته، لم يستبعد مبابي فكرة رحيله عن النادي الباريسي عقب نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بشأن الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي كونه يحظى بإعجاب فلورنتينو بيريز رئيس النادي وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق، كما تؤكد العديد من المصادر أن اللاعب يحلم باللعب في سانتياجو برنابيو ويرى أنه أصبح ناضجاً لهذه الخطوة.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات مبابي خلال مقابلته مع بي بي سي التي قال فيها عندما تم سؤاله عن ريال مدريد “الجميع يتحدث عن ذلك، عندما كنت صغيراً كنت أتحدث عن ذلك أيضاً، لكنني الآن أنا محترف، وأعلم انه ليس الوقت المناسب للحديث بهذا، نحن الآن في يناير، تخيل أن أجب على سؤالك وأقول شيئاً، الجميع سوف يتحدث عن ذلك ولن يكون الامر جيداً لباريس سان جيرمان”.

وتابع “أنا في باريس سان جيرمان وأركز مع النادي بنسبة 100%، أريد أن أساعده على التطور هذا الموسم والفوز بالعديد من الألقاب، ولذلك، بالنسبة لي، ليس من الجيد الحديث عن مستقبلي الآن، هذا النادي ساعدني، لقد جئت هنا عندما كنت أبلغ 18 عاماً، كنت موهوباً لكني لم أكن نجماً، وأصبحت كذلك بفضل باريس سان جيرمان”.

وأنهى مبابي حديثه “يجب أن أبقى هادئاً وأركز على باريس سان جيرمان، بعد ذلك، سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، لكنني الآن أركز على المباريات”.