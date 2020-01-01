  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مبابي يعلق على ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد

الأربعاء 22 يناير 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مبابي يعلق على ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد


وكالات / سما /

أكد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي بالوقت الراهن، ويصب تركيزه على الفوز بجميع الألقاب التي ينافس عليها فريق.

لكن في الوقت ذاته، لم يستبعد مبابي فكرة رحيله عن النادي الباريسي عقب نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بشأن الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع مبابي كونه يحظى بإعجاب فلورنتينو بيريز رئيس النادي وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق، كما تؤكد العديد من المصادر أن اللاعب يحلم باللعب في سانتياجو برنابيو ويرى أنه أصبح ناضجاً لهذه الخطوة.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية تصريحات مبابي خلال مقابلته مع بي بي سي التي قال فيها عندما تم سؤاله عن ريال مدريد “الجميع يتحدث عن ذلك، عندما كنت صغيراً كنت أتحدث عن ذلك أيضاً، لكنني الآن أنا محترف، وأعلم انه ليس الوقت المناسب للحديث بهذا، نحن الآن في يناير، تخيل أن أجب على سؤالك وأقول شيئاً، الجميع سوف يتحدث عن ذلك ولن يكون الامر جيداً لباريس سان جيرمان”.

وتابع “أنا في باريس سان جيرمان وأركز مع النادي بنسبة 100%، أريد أن أساعده على التطور هذا الموسم والفوز بالعديد من الألقاب، ولذلك، بالنسبة لي، ليس من الجيد الحديث عن مستقبلي الآن، هذا النادي ساعدني، لقد جئت هنا عندما كنت أبلغ 18 عاماً، كنت موهوباً لكني لم أكن نجماً، وأصبحت كذلك بفضل باريس سان جيرمان”.

وأنهى مبابي حديثه “يجب أن أبقى هادئاً وأركز على باريس سان جيرمان، بعد ذلك، سنرى ماذا سيحدث في نهاية الموسم، لكنني الآن أركز على المباريات”.

#كيليان مبابي #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

ليس عربيا .. الكشف عن هوية خليفة البغدادي .. من هو؟

صور: وفاة شابة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل كانتا بداخله في خانيونس

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

الأخبار الرئيسية

o

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

الشيخ: اي قرار بضم الاغوار سيؤدي الى انهيار الوضع القائم والعصف بكل الاتفاقيات

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

موقع عبري: حماس تشجع التصعيد على أمل كسب الاهتمام الدولي

k

صحيفة: الأردن رفض استقبال هنية... والملك غاضب من "الإخوان"