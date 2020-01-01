إريكسن يضغط على توتنهام للانتقال إلى إنتر ميلان

وكالات / سما /

يضغط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لمغادرة فريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بهدف الانتقال إلى نظيره إنتر ميلان الإيطالي.

وهنالك حديث عن توصل إنتر ميلان لاتفاق مع كريستيان إريكسن على التفاصيل الشخصية، خصوصاً مدة العقد والراتب السنوي، بعد عدة اجتماعات جمعت الطرفين، إلا أن المشكلة تكمن حالياً بقرار إدارة توتنهام هوتسبير.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو – سكاي سبورت إيطاليا – فإن توتنهام يريد الحصول على 20 مليون يورو مقابل فك سراح اللاعب الدنماركي، وهذا يجبر الإنتر على زيادة عرضه.

وقدم إنتر ميلان مبلغ 18 مليون يورو للتوقيع مع إريكسن.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد استدعى اللاعب لمباراة نوريتش سيتي القادمة ي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المصدر ذاته أن اللعب سيلتقي مع النادي اليوم من أجل الاتفاق على انتقاله إلى إيطاليا.