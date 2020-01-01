  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إريكسن يضغط على توتنهام للانتقال إلى إنتر ميلان

الأربعاء 22 يناير 2020 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إريكسن يضغط على توتنهام للانتقال إلى إنتر ميلان


وكالات / سما /

يضغط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن لمغادرة فريقه توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بهدف الانتقال إلى نظيره إنتر ميلان الإيطالي.

وهنالك حديث عن توصل إنتر ميلان لاتفاق مع كريستيان إريكسن على التفاصيل الشخصية، خصوصاً مدة العقد والراتب السنوي، بعد عدة اجتماعات جمعت الطرفين، إلا أن المشكلة تكمن حالياً بقرار إدارة توتنهام هوتسبير.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو – سكاي سبورت إيطاليا – فإن توتنهام يريد الحصول على 20 مليون يورو مقابل فك سراح اللاعب الدنماركي، وهذا يجبر الإنتر على زيادة عرضه.

وقدم إنتر ميلان مبلغ 18 مليون يورو للتوقيع مع إريكسن.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد استدعى اللاعب لمباراة نوريتش سيتي القادمة ي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد المصدر ذاته أن اللعب سيلتقي مع النادي اليوم من أجل الاتفاق على انتقاله إلى إيطاليا.

#كريستيان إريكسن #توتنهام #إنتر ميلان

الأكثر قراءة اليوم

صور.. استشهاد 3 اطفال برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

إدخال كميات جديدة من الغاز المصري لغزة.. ومالية غزة تحدد الاسعار

ليس عربيا .. الكشف عن هوية خليفة البغدادي .. من هو؟

صور: وفاة شابة وإصابة أخرى جراء انهيار سقف منزل كانتا بداخله في خانيونس

طقس فلسطين: أمطار وجو شديدة البرودة

الأخبار الرئيسية

o

ايران : اغتيال احد مساعدي سليماني أمام منزله في خوزستان

الشيخ: اي قرار بضم الاغوار سيؤدي الى انهيار الوضع القائم والعصف بكل الاتفاقيات

شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

موقع عبري: حماس تشجع التصعيد على أمل كسب الاهتمام الدولي

k

صحيفة: الأردن رفض استقبال هنية... والملك غاضب من "الإخوان"