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كشف تفاصيل عرض برشلونة لضم مهاجم فالنسيا

الأربعاء 22 يناير 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تفاصيل عرض برشلونة لضم مهاجم فالنسيا


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل عرض برشلونة المقترح من أجل الحصول على توقيع مهاجم فالنسيا رودريغو مورينو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأصبح رودريغو مورينو الهدف الرئيسي لإدارة برشلونة لتعزيز الخط الهجومي للبارسا في الوقت الراهن لتعويض غياب لويس سواريز الطويل الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

ووفقًا لمعلومات إذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية، فإن برشلونة يستهدف ضم رودريغو مورينو من فالنسيا بصيغة الإعارة وليس شراء نهائي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية الشهيرة أن برشلونة يريد ضم رودريغو مورينو على سبيل الإعارة من فالنسيا لمدة 6 أشهر، مقابل رسوم نقل بقيمة 6 ملايين يورو مع خيار شراء إلزامي في الصيف المقبل بقيمة 55 مليون يورو في حال لعب لعدد معين من المباريات.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المفاوضات بين برشلونة وفالنسيا من أجل إتمام صفقة رودريغو مورينو وجلبه إلى ملعب كامب نو هذا الشتاء.

جدير بالذكر أن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد يعتمد حاليًا على ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان في هجوم برشلونة بالإضافة إلى إنه يعول على كارليس بيريز وأنسو فاتي من الفريق الرديف في ظل إصابتي عثمان ديمبيلي ولويس سواريز.

#برشلونة #فالنسيا #رودريغو مورينو

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