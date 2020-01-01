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فيديو.. لدغة أجويرو تنقذ مانشستر سيتي أمام شيفيلد

الأربعاء 22 يناير 2020 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. لدغة أجويرو تنقذ مانشستر سيتي أمام شيفيلد


وكالات / سما /

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف دون رد، في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي، في المُباراة التي جرت على ملعب بارمول لين.

وكان النجم سيرجيو أجويرو قد نجح في تسجيل الهدف الذي أهدى نقاط الفوز الثلاثة عندما تمكن من تتويج مجهود رحيم ستيرلنج و كيفين دي بروين بهدف رائع في الدقيقة 73.

وأخفق جابرييل جيسوس في تسجيل هدف لمانشستر سيتي في الشوط الأول، عندما أهدر ركلة جزاء، لتكون ركلة اليوم هي الثالثة في مسيرة النجم البرازيلي في الدوري الإنجليزي من أصل خمس ركلات سددها مع فريقه مانشستر سيتي، ليصل لنسبة إخفاق وصلت لـ 60% هي الأسوأ في الدوري مُتساوياً مع الحاج ضيوف و داوننج نجمي ليفربول السابقين.

وبهذه النتيجة ارتقى رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 51، في مركز الوصيف خلف ليفربول الذي يملك رصيداً من النقاط وصل لـ 64 نقطة، فيما وقف رصيد شيفيلد عند النقطة رقم 33 في المركز السابع.

#شيفيلد #أجويرو #مانشستر سيتي

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