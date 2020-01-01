فيديو.. تعادل مثير لأرسنال أمام "البلوز"

وكالات / سما /

نجح فريق نادي أرسنال في فرض نتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة، على مضيفه، تشيلسي، في مباراة ملعب ستامفورد بريدج لحساب الجولة 24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرت 28 دقيقة من عمر الشوط الأول قبل أن يشهد اللقاء لحظات مثيرة للغاية بطرد دافيد لويز مدافع المدفعجية إثر عرقلة مهاجم تشيلسي، تامي أبراهام، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة البلوز، ينفذها المتخصص، جورجينيو بنجاح ليعلن تقدم أسود لندن بهدف دون رد ويكمل الجانرز المباراة بعشرة لاعبين.

انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، ولكن في الفترة الثانية ومع حلول الدقيقة 63، انطلق اللاعب الشاب جابرييل مارتينيلي من قبل منتصف الملعب ويستغل سقوط كانتي لاعب وسط تشيلسي لينطلق في المساحة الفارغة ويسجل هدف التعديل لمصلحة فريق شمال لندن.

عاد فريق الغرب ليحرز الهدف الثاني في الديربي الساخن عن طريق سيزار آزبيليكويتا الذي استغل عرضية من الجانب الأيسر، ولكن أرسنال لم يستسلم، واستطاع المدافع الأيمن هيكتور بيليرين تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، يبقى تشيلسي في المركز الرابع بعد وصوله للنقطة 40، في حين يقفز أرسنال إلى المركز العاشر بوصوله للنقطة 30 متفوقاً بفارق الأهداف على كريستال بالاس.