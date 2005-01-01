رفح: طفل يعثر على مبلغ مالي كبير ويعيده لصاحبه

غزة / سما/

عثر طفل من محافظة رفح على مبلغ مالي كبير أثناء عودته من المدرسة مساء أمس بالقرب من دوار العودة وسط المدينة.وبالرغم من حالة الفقر والبؤس الذي تعيشه أسرة الطفل منتصر محمد النبي حيث أن والده مريض وضمن تفريغات 2005 ويعيل أسرة مكونة من 14 فردا في مساحة لا تزيد عن 75 مترا ثلاثة منهم متزوحين، إلا أنه قام بتسليم النقود المتنوعة ما بين عملات الدولار والدينار وشواكل لصاحبها الحقيقي.

وفي تفاصيل الحادثة كما يرويها والد الطفل عبدالنبي بكل فخر واعتزاز قائلا" بعد انتهاء الدوام الرسمي لطفلي والذي يدرس في الصف التاسع فترة مسائية وأثناء عودته إلى منزله في الطريق وبالقرب من دوار العودة حيث كان الجو ماطرا عثر على مبلغ مالي كبير فالتقطه وبقي في مكانه وانتظر ساعة كاملة لعله يعثر على صاحب هذه الأموال".وأضاف والد الطفل تكملة الحادثة كما يرويها له طفله منتصر والذي لم يتجاوز ١٥ عاما " بعد انتظار أكثر من ساعة في نفس المكان وفي ظل أجواء شديدة البرودة لفت انتباه طفلي رجل يبحث بحرقة وألم وحزن عن المبلغ فعند سؤاله عن مواصفات المبلغ ونوعية النقود وعددها فكانت بالفعل مطابقة أخرجها من جيبه واعطاها إياه دون تردد".

صاحب المبلغ لم يصدق ومن شدة الفرحة قام باحتضان وتقبيل الطفل في حالة من الهستيريا لدرجة أن الطفل كان يهدأ من روعه,

وأشار والد الطفل الى أن الرجل عرض عليه جزءا من المال إلا أن طفله وبكل شجاعة وثقة رفضه وقال له أطلب الأجر والثواب من الله عز وجل، مبينا أنه بالرغم لو أن طفلا غير ابنه ويعيش ظروفه لأخذ المبلغ دون تردد لكنه ربّى طفله تربية صحيحة.

وقال " المواطن الذي استلم مبلغه اكد لطفلي منتصر ان المبلغ يعود الى مسلزمات عرس ابنه وفقده اليوم خلال تساقط الأمطار.