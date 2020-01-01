شاهد : فيديو يوثق نقل الأموال القطرية إلى غزة

غزة / سما /

نشر المراسل العسكري لقناة 13 العبرية، مقطع فيديو من كاميرا أمنية مثبتة على حاجز بيت حانون "إيرز"، خلال نقل الأموال القطرية عبره وإدخالها إلى غزة.

ويظهر في الفيديو أشخاص يقومون بنقل حقائب من سيارة إلى أخرى، حيث دخلت الأخيرة قطاع غزة لاحقًا.

הקטארים נכנסים עם הכסף דרך מחסום ארז ברצועת עזה. לקנות שקט לפסגת המנהיגים בירושלים? pic.twitter.com/KhQ09gdbG2 — Or Heller אור הלר (@OrHeller) ٢١ يناير ٢٠٢٠

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر فيديو يوثق هذه العملية، فيما يبدو تعمداً من الاحتلال لذلك، في محاولة لشراء الهدوء من غزة لتمرير قمة زعماء العالم للمحرقة (الهولوكوست) التي ستجري في القدس غدًا بهدوء. بحسب ما قال المراسل.