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تفاصيل مثيرة.. ثمانية طائرات إسرائيلية تعطلت بفعل الأمطار

الأربعاء 22 يناير 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل مثيرة.. ثمانية طائرات إسرائيلية تعطلت بفعل الأمطار


القدس المحتلة / سما /

كشف ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي  النقاب عن تفاصيل مثيرة حول غرق مربض الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل أسابيع.
 
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" عن الضابط قوله، إن ثلاثة طائرات من أصل ثمانية تضررت بفعل الأمطار في قاعدة "حتسور" قبل اسبوعين.
 
وأشار المراسل العسكري للصحيفة "يوأف زيتون"، إلى أن الطائرات الثلاثة ستتوقف عن العمل قرابة الثلاثة أشهر، حتي يتم صيانتها ومعالجة الأعطال التي أصابتها.
 
وتابع، "أما الخمسة الأخرى ستعود للعمل خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الحديث يدور عن أضرار بمئات الملايين بعيد عن الواقع.

يشار إلى أن قاعدة "حتسور" الجوية بجنوب إسرائيل، تعرضت لضربة قوية جراء عاصفة مطرية، حيث غمرت السيول مجاري المياه، ما أدى إلى إرسال كميات هائلة من مياه الأمطار نحو مرابض الطائرات المغطاة، مما أدى إلى غرقها وتعطل عدد منها.

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