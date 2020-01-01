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تلفزيون الاحتلال يكشف عن "نهر سرّي" قرب البحر الميت (فيديو)

الأربعاء 22 يناير 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون الاحتلال يكشف عن "نهر سرّي" قرب البحر الميت (فيديو)


القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "كان" التابعة لشبكة التلفزيون الإسرائيلي، أن منطقة بالقرب من البحر الميت، تحوي "نهرا سريا"، محاطا بصخور على ارتفاعات متفاوتة.

وأشارت القناة إلى أن النهر، يقع في منطقة أعمال لـ"شركة البحر الميت"، التابعة للاحتلال، بالقرب من مدينة أريحا الفلسطينية، ولهذا يجري التعتيم عليه، في ظل وجود مخاوف من تضرر المنطقة بيئيا، وعدم معرفة المنظمات البيئية الإسرائيلية بوجوده.

وأجرت القناة لقاءات مع عدد من المختصين الجيولوجيين، وأشاروا إلى أن المنطقة تشبه "وادي غراند كانيون" الشهير، في الولايات المتحدة من ناحية التضاريس والشكل.

وتحتوي المنطقة على ألغام مزروعة منذ سنوات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث باحثون على عدم الاقتراب منها خشية انفجارها.

ويشكل مشروع "مسار الملح" الذي تنفذه شركات إسرائيلية، خطورة على طبيعة المكان، لوجود ظواهر نادرة.

#الاحتلال #نهر سرّي #البحر الميت

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