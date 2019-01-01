الشرطة تضبط قطع أثرية بحوزة مواطن في جنين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة عدة قطع أثرية بحوزة مواطن في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد ورود معلومات لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة مفادها حيازة أحد المواطنين لقطع أثرية فخارية، وانه متواجد في أحد أحياء المدينة، تحركت قوة من فرع شرطة السياحة والآثار على الفور إلى مكان تواجده وتم إلقاء القبض عليه، وضبطت بحوزته مواد فخارية يشتبه بأنها أثرية، تنوعت بين ختم وثلاث أسرجه فخارية.

وبعرض هذه المواد على مكتب وزارة السياحة والآثار في مدينة جنين تبين بأن جميعها أثرية.

وأكدت الشرطة انه تم إحالة الشخص المذكور والمضوطات إلى النيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.