بالاسماء.. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية

بيروت /سما/

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، مساء يوم الثلاثاء، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

وضمت الحكومة الجديدة الأسماء التالية:

رئيس الحكومة حسان دياب

نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر

وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي

وزير المال: غازي وزني

وزير الخارجية: ناصيف حتي

وزير الاتصالات: طلال حواط

وزيرة العدل: ماري كلود نجم

وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار

وزيرة العمل: لميا يمين

وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر

وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية

وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان

وزير التربية: طارق المجذوب

وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة

وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار

وزير الصحة: حمد حسن

وزير زراعة: عباس مرتضى

وزير الصناعة: عماد حبّ الله

وزيرة المهجّرين: غادة شريم

وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد

وفي وقت سابق انتهى الاجتماع بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف حسان دياب في القصر الجمهوري.

وأفاد مصادر في بيروت في وقت سابق بأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، قد وصل إلى قصر بعبدا للقاء رئيس البلاد ميشال عون، لينضم إليهما لاحقا رئيس البرلمان نبيه بري.

وسبق أن أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون "ساعات".