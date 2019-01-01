دبي استقبلت 16,73 مليون زائر دولي في 2019

دبي /سما/

حقّق قطاع السياحة في دبي نمواً بنسبة 5,1 بالمئة العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة أكثر من 16,73 مليون زائر دولي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية الذي توقّعته منظّمة السياحة العالمية التابعة للأم المتحدة بأكثر من 1 بالمئة.

وقال تقرير حكومي صدر في دبي اليوم الثلاثاء، إن الإمارة حافظت على مركزها الرابع كأكثر المدن العالمية زيارة للسنة الخامسة على التوالي.

وأضاف التقرير الصادر عن دائرة السياحة، إن عام 2019 كان مميّزا في العدد القياسي للزوّار الذين استقبلتهم المدينة، وفي تعزيز دور قطاع السياحة كأحد المحرّكات الرئيسية للنمو الاقتصادي في الإمارات، والذي يتّضح من خلال مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد دبي بنسبة 5ر11 بالمئة.