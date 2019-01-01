حماس: تصريحات نتنياهو وغانتس بشأن السيادة استمرار للسياسة العدوانية

غزة / سما/

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، وبيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، بشأن تطبيق السيادة على مستوطنات غور الأردن، بمثابة استمرار لسياسة الاحتلال العدوانية القائمة على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني ونهب مقدراته، والاستيلاء على أراضيه لفرض أمرًا واقعًا يفضي إلى قيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن استمرار السلطة بالتسويق لأوهام السلام، والتنسيق الأمني، وغياب القرارات والمواقف الإقليمية والدولية الرادعة للإحتلال الإسرائيلي وتسارع وتيرة التطبيع معه شجعته على مثل هذه الإجراءات الإنتهاكات.

وأضاف "إن كل هذه الإجراءات العدوانية لن نسلم بها و لن تغير من الواقع شيئًا، بل ستشكل حافزًا لشعبنا الفلسطيني لمواصلة مشواره النضالي والكفاحي لمواجهة هذه المخططات ومقاومتها وتثبيت الحق الفلسطيني والدفاع عنه".