غزة: أنباء عن استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال قرب السياج الفاصل

غزة / سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، النار على عدد من الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وانباء عن استشهاد احدهم .

وأعلن جيش الاحتلال، أن دبابة أطلقت النار على ثلاثة شبان فلسطينيين، بزعم محاولتهم التسلل عبر السياج الفاصل.

بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "رصدت قوات الجيش ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني في جنوب قطاع غزة، ودخلوا إلى منطقة واعرة في منطقة الحدود، حيث هرعت القوات إلى المكان، وقامت بتطويق المنطقة وبأعمال تمشيط بحثًا عن المشتبه فيهم الذين ألقوا عبوة ناسفة أو قنبلة يدوية باتجاه القوات، فيما أطلق الجنود النار باتجاه المشتبه بهم ورصدوا إصابتهم".

بدورها، قالت القناة 13العبرية : "قبل قليل تسلل 3 شبان فلسطينيون من قطاع غزة عبر السياج الفاصل الى الداخل، حيث وصلوا الى أحد النقاط المشجرة قرب كيسوفيم، وهناك ألقوا قنبلة يدوية تجاه قوة تابعة للجيش الإسرائيلي، فردت القوة بإطلاق النار على الثلاثة حتى الموت". وفق تعبيرها، مشيرة الى أن الجيش الإسرائيلي يقوم الان بتمشيط المنطقة .

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيا على الأقل سقط شهيدا جراء استهداف قوات الاحتلال للشبان الفلسطينيين.

وهذا لم يصدر من وزارة الصحة او اي مصدر فلسطيني رسمي بيانا يتعلق بالحدث.