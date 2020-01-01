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قناة عبرية: سيتم الموافقة على قانون لضم الأغوار يوم الثلاثاء المقبل

الثلاثاء 21 يناير 2020 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: سيتم الموافقة على قانون لضم الأغوار يوم الثلاثاء المقبل


القدس المحتلة / سما /

قال مسؤولون في حزب الليكود، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تقديم مشروع قانون أمام الجلسة العامة للكنيست الإسرائيلي، للتصويت على ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن هذه الخطوة تهدف للضغط على حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، بعد أن أبدى الأخير اليوم دعمه لهذه الخطوة.

ووفقًا للقناة، فإن الحكومة الإسرائيلية ستصوت يوم الأحد المقبل على مشروع القانون، ثم نقله للكنيست للجلسة العامة التي ستنعقد بالأساس للتصويت على تشكيل لجنة لبحث الحصانة القضائية لبنيامين نتنياهو.

وكان غانتس تعهد اليوم خلال زيارته لمستوطنات تلك المنطقة بالعمل على فرض السيادة بعد الانتخابات على الأغوار. فيما رد عليه نتنياهو بدعوته للعمل حاليًا من خلال الكنيست الحالي للضم، دون انتظار الانتخابات المقبلة. فيما رد عليه غانتس إنه يجب بحث الحصانة أولًا.

ومنذ التصريحات التي أطلقها كل من غانتس ونتنياهو، دعا قادة المستوطنين إلى المباشرة فورًا بالإعلان الرسمي عن ضم الأغوار دون انتظار، واستغلال الفترة السياسية الجيدة في ظل وجود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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