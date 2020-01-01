"الصليب الأحمر" يعلن برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر شباط

جنين / سما /

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عن جدول برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس للشهر المقبل.

وأوضح الصليب الأحمر، في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجون: الرملة، وأيالون، ونيتزان، وجبعون، ستكون في 6/2، وللأسرى المرضى في 20/2، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: هداريم، وهشارون، وريمون، وأوفك، في 10/2.

وأشار إلى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، و"عتليت" ستكون في 13/2 وللمعتقلات والقاصرين في 26/2، وجلبوع 1 (طوباس+ جنين) وشطة في 4/2، و"جلبوع 2 (جنين) في 6/2، وبئر السبع في 3/2.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 5/2، وسجن رامون في 23/2، وعسقلان في 11/2، ومجدو المجموعة الأولى في 3/2، والمجموعة الثانية في 10/2، والمجموعة الثالثة (طوباس للقاصرين) في 17/2، والنقب المجموعة الأولى في 11/2، والمجموعة الثانية في 19/2، وعوفر في 3/2 وللمعتقلين القاصرين في 17/2.