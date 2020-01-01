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أشتية: الرئيس عباس سيبحث مع بوتين القضايا العالقة مع إسرائيل وعلى رأسها الانتخابات

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشتية: الرئيس عباس سيبحث مع بوتين القضايا العالقة مع إسرائيل وعلى رأسها الانتخابات


رام الله / سما /

أعلن رئيس وزراء حكومة رام الله محمد أشتية، أن الرئيس محمود عباس، سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قضايا سلطات الاحتلال الإسرائيلي والانتخابات واللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وقال أشتية، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رئيسنا صديق للرئيس بوتين​​​... وسياسياً تتوافق وجهات نظرنا في ما يتعلق بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لذلك سيتحدث الرئيسان عن هذه القضايا، وكذلك كيف سيتطور الوضع في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الإسرائيلية في 2 مارس".

وأشار، إلى أنه سيتم خلال اللقاء، "تركيز الاهتمام على التدابير التي تعتزم فلسطين اتخاذها في حال تكثيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، والانتخابات المقبلة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف: "في الوقت الحالي، لم نحصل على رد إيجابي من الجانب الإسرائيلي على تسهيل نظام التصويت في القدس، لم يقولوا لا نعم ولا لا. لذلك سنطلب من الرئيس بوتين أن يطلب من إسرائيل تسهيل إجرائنا للانتخابات في القدس الشرقية".

وتابع: "سيتطرق الرئيسان إلى القضايا الإقليمية المتعلقة بسوريا ولبنان، هذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لأنه لا يزال هناك الكثير من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان".

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