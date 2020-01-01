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الرئيس يستقبل مستشار الرئيس الشيشاني

الثلاثاء 21 يناير 2020 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل مستشار الرئيس الشيشاني


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، مستشار الرئيس الشيشاني، ممثله لدى الدول العربية والإسلامية توركو دوداف.

ورحب الرئيس بالضيف، مثنيا على مواقف الشيشان الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

واطلع الرئيس، المسؤول الشيشاني، على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بثوابته وحقوقه المشروعة التي أقرتها  الشرعية الدولية.

بدوره نقل الضيف الشيشاني، تحيات الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، للرئيس عباس، مشيداً بحكمته وسياسته الرامية لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واكد موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

حضر اللقاء: عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، وممثل الرئيس في الشيشان عوض زعول.

#الرئيس عباس #توركو دوداف #رام الله

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