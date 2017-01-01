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تركيا تعتقل 4 نساء بتهمة الانتماء لـ"داعش"

الثلاثاء 21 يناير 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعتقل 4 نساء بتهمة الانتماء لـ"داعش"


انقرة /سما/

 أوقفت السلطات الأمنية التركية أربع نساء، إحداهن زوجة أمير سابق في تنظيم "داعش"، بعدما دخلن إلى الأراضي التركية قادمات من سورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية قولها، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيف الأربع نساء في ولاية هطاي جنوبي البلاد، وجرى نقلهن إلى مديرية الأمن، ومن ثم إحالتهن إلى القضاء التركي.

وأضافت المصادر أنه تبين أن إحداهن زوجة أمير سابق في تنظيم "داعش" بمدينة الرقة السورية، وكان قُتل عام 2017 .

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الواردة تفيد بأن النساء الأربع انخرطن في صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي بسورية في 2014، وشاركن في أنشطة قتالية في محافظتي دير الزور والرقة السوريتين.

ولم يوضح التقرير جنسيات الموقوفات.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم "داعش" كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية.

وكان آخر هجوم كبير نفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

#تركيا #داعش #اعتقالات

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