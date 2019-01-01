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نتنياهو يرد على تصريحات غانتس بشأن ضم غور الأردن.. لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات

الثلاثاء 21 يناير 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يرد على تصريحات غانتس بشأن ضم غور الأردن.. لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات


ترجمة: عبد الله الحمارنه

حَثَّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "كاحول لفان" بيني غانتس، على الموافقة على ضم وادي الأردن بشكل فوري بدلاً من الانتظار إلى ما بعد الانتخابات في شهر مارس القادم.
 
وجاء تصريح نتنياهو في إطار رده على تصريحات بيني غانتس بأنه سيبحث تطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن بعد الانتخابات العامة.
 
وقال نتنياهو موجهاً خطابه لغانتس: "لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات، إذا كان يمكنك تطبيق السيادة على غور الأردن الآن، والحصول على دعم واسع في الكنيست؟".
 
وأضاف نتنياهو: "بيني غانتس، أنا في انتظار ردكم بحلول هذا المساء، ما لم يعترض أحمد الطيبي رئيس القائمة المشتركة العربية على هذه الخطوة".
 
وكان بيني غانتس، تعهد أمس الثلاثاء، بتشجيع تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن بعد انتخابات شهر مارس القادم.
 
يُشار إلى نتنياهو كان قد تعهد بضم وادي الأردن إذا أُعيد انتخابه في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل وقت قصير من انتخابات الكنيست الثانية والعشرين.
 
وفي نيسان/ أبريل 2019، سخر بيني غانتس من نتنياهو لأنه وعد بضم غور الأردن، ووصف هذه الخطوة بأنها "غير مسؤولة"، وشدد على معارضته لـ"خطوات أحادية الجانب".
 
ورداً على انتقاد نتنياهو لخطوة انتظاره حتى إجراء انتخابات لمناقشة هذه المسألة، قال غانتس: "أعتقد أن إصدار قرار استراتيجي وتاريخي في فقاعة حملة انتخابية ليس بالأمر الجاد وهو غير مسؤول"، وفق تعبيره.

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