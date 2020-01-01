لماذا تسيل دموعنا عند تقطيع البصل؟

سما / وكالات/

يستخدم البصل في جميع أنحاء العالم، ومن المعروف أن أي شخص يقوم بتقطيعه سيذرف الدموع، فما السبب؟

قالت الكاتبة ميندا دوفتري في تقريرها الذي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأميركية إن تسبب البصل في البكاء أثناء تقطيعه ناتج عن أن البصل يفرز مادة كيميائية مهيجة، تجعلك تشعر بالألم على مستوى عينيك.

وأوردت الكاتبة أن البصل يتكون غالبا من المياه، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات والمركبات السكرية، كما أنه يحتوي على مركبات تتكون من الكبريت، وهي مادة كيميائية طبيعية موجودة في العديد من المواد ذات الرائحة الكريهة، مثل الثوم.

وبهذه الطريقة، تدافع النباتات عن نفسها من خلال إنتاج المواد التي تصد الكائنات التي قد تحاول التهامها، أما بالنسبة لبعض النباتات الأخرى فقد تُكوّن أشواكا أو أوراقا لاسعة، أو خلايا مميزة لتصبح صعبة المضغ.

كما يحتوي البصل على مركب بروبيل سلفوكسيد (propyl sulfoxide)، الذي ينتشر في الهواء عندما نقوم بتقطيع البصل، أي عندما يلامس البصل الرطوبة، مثل بخار الماء في الهواء أو الرطوبة الطبيعية المحيطة بالعينين، ثم يتحول بدوره إلى حمض الكبريتيك.

حامض الكبريتيك له رائحة قوية ويهيج العينين، لذلك تصنع العيون الدموع لغسله.

وأوضحت الكاتبة أن هناك بعض الحيل لتجنب خوض تجربة البصل "العاطفية". ففي المرة القادمة التي تستعد فيها لتقطيع البصل ابدأ بتقطيع القليل من جذره، الذي يحتوي على الكثير من الجذور الصغيرة المعلقة في طرفه، وهو ما قد يسهل خروج معظم المركبات الكبريتية الضارة، الموجودة في الجذر. بعد ذلك، يمكنك إزالة طرف البصل المدبب وتقشيره وتقطيعه، وبالتالي ذرف قدر أقل من الدموع.

وأكدت الكاتبة أن بعض الأشخاص يطبخون البصل لمدة ثلاثين دقيقة قبل تقطيعه، مما قد يساعد مركبات الكبريت في عدم الانتشار والانحلال في الهواء بسهولة عندما يصبح البصل باردا.

يذكر أن البصل يضيف نكهة لذيذة إلى الكثير من الأطعمة المفضلة لدينا. وهو يحتوي على الألياف الغذائية وفيتامين "ج"، وهو خال من الدهون والكوليسترول، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويمكن تناوله في عدة أشكال، مثل البصل الناشف الجاف، والبصل الأخضر.

ومن أهم فوائد البصل أنه يمثل مطيبا خاليا تقريبا من السعرات الحرارية والصوديوم. وكشفت دراسات أن البصل يخفض مخاطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة.