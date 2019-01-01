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وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة

الثلاثاء 21 يناير 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية اللبناني: ساعات ونكون أمام حكومة جديدة


بيروت /سما/

قال علي حسن خليل وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يوم الثلاثاء، على تويتر :"إن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال ساعات في البلاد التي تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود".

وكتب خليل، وهو من كتلة أمل برئاسة نبيه بري، على تويتر "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، لكنه لم يذكر على وجه التحديد متى سيتم ذلك.

ولبنان المثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر تشرين الأول تحت ضغط احتجاجات على الفساد، وسوء الإدارة اللذين تسببا من الأساس في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و1990.

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