وزيرة الصحة تبحث مع السفير التركي تسريع عمل مشفى "الصداقة" بغزة

رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة اليوم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى فلسطين أحمد ديمرير، ورئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق في فلسطين احمد رفيق شتنكايا، في مكتبها برام الله سبل التعاون بين البلدين لدعم القطاع الصحي في فلسطين.

وأطلعت الوزيرة الوفد الزائر على الواقع الصحي في فلسطين، وأهم التحديات التي يوجهها، لا سيمها بفعل عراقيل الاحتلال ومحاولته منع أي تطوير في مراكز علاجنا.

وأكدت على أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة، بحاجة للتسريع في تشغيله، لا سيما في ظل سعي الوزارة لتوطين خدمات العلاج والانفكاك الصحي عن الاحتلال، وتخفيف الضغط عن المشافي الأخرى في قطاع غزة.

وتطرق الاجتماع أيضاً، لبحث سبل التعاون في دعم وتطوير المستشفى الوطني في نابلس، ومستشفى طوباس التركي الحكومي، حيث أكدت الوزيرة على الدعم الكبير الذي توليه تركيا، حكومة وشعباً لفلسطين.