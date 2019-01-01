  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين تعلن وفاة أربعة مواطنين بالفايروس الجديد

الثلاثاء 21 يناير 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تعلن وفاة أربعة مواطنين بالفايروس الجديد


بكين /سما/

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنّ رجلاً (89 عاماً) توفّي جرّاء فايروس جديد شبيه بفيروس "كورونا" المسبّب لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة، في رابع حالة وفاة تسجّل جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحيّة في مدينة ووهان: إنّ الرجل توفّي بعد أن واجه صعوبات في التنفّس، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأصيب حتى اليوم أكثر من 200 شخص بهذا المرض الذي امتدّ إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي اليابان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.

وتزداد المخاوف من تحوّل المرض إلى وباء لا سيّما وأنّ انتشار الفايروس يتزامن وقرب حلول احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.

وينتمي الفايروس الجديد إلى سلالة فايروسات "كورونا" المسبّبة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحّة العالمية التي ستعقد اجتماعاً طارئاً غداً لتحديد ما إذا كان مناسباً إعلان "حالة طوارىء صحيّة ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتّخذ عادة للتصدّي للأوبئة الأكثر خطورة.

#الصين #وفاة

الأكثر قراءة اليوم

طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز

الاحتلال يعلن ضبط أسلحة و أموال طائلة في عملية عسكرية خاصة

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة اليوم

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

شاهد.. صحيفة عبرية: فضيحة أمنية لحقت بالجيش الإسرائيلي في منشأة نووية

زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو وغانتس

نتنياهو يرد على تصريحات غانتس بشأن ضم غور الأردن.. لماذا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات

جرائم الاحتلال

"الجنايات الدولية" لن تحقق مع إسرائيل بـ "ارتكاب جرائم حرب" في الضفة الغربية

حماس

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

غانتس

غانتس: سنعمل على ضم غور الأردن بعد انتخابات الكنيست.. ماذا قال عن صفقة القرن؟

تحدث عن أزمة الوقود وزيارة إيران.. الحية: "حماس" لا تقبل بديلاً عن مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية