الصين تعلن وفاة أربعة مواطنين بالفايروس الجديد

بكين /سما/

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنّ رجلاً (89 عاماً) توفّي جرّاء فايروس جديد شبيه بفيروس "كورونا" المسبّب لمتلازمة "سارس" التنفسيّة الحادّة، في رابع حالة وفاة تسجّل جرّاء هذا الفيروس الذي تفشّى في سائر أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحيّة في مدينة ووهان: إنّ الرجل توفّي بعد أن واجه صعوبات في التنفّس، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأصيب حتى اليوم أكثر من 200 شخص بهذا المرض الذي امتدّ إلى ثلاث دول آسيوية أخرى هي اليابان، وتايلاند، وكوريا الجنوبية.

وتزداد المخاوف من تحوّل المرض إلى وباء لا سيّما وأنّ انتشار الفايروس يتزامن وقرب حلول احتفالات رأس السنة الصينية التي تشهد تنقل الملايين.

وينتمي الفايروس الجديد إلى سلالة فايروسات "كورونا" المسبّبة لمتلازمة "سارس"، بحسب منظمة الصحّة العالمية التي ستعقد اجتماعاً طارئاً غداً لتحديد ما إذا كان مناسباً إعلان "حالة طوارىء صحيّة ذات بعد دولي"، وهو التدبير الذي يتّخذ عادة للتصدّي للأوبئة الأكثر خطورة.