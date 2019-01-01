"النيزك" تحصل على المركز الأول في مسابقة "هاكاثون النساء 2019"

رام الله / سما /

حصل مشروع (أعرف حقوقي) لمؤسسة بيت العلوم والتكنولوجيا "النيزك"، اليوم الثلاثاء، على المركز الأول في مسابقة (هاكاثون النساء 2019)، التي أطلقتها الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات- بيكتي.

وقالت مديرة المؤسسة روان فرحات، إن المشروع الفائز تم تطويره من قبل طالبات برنامج STEM Girls، لتعزيز مشاركة الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المؤسسة، والممول من حكومة كندا، والذي تشارك به طالبات مدارس حكومية وطالبات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأشارت إلى أن فكرة المشروع تقوم على استخدام تقنية الواقع المعزز، من خلال لعبة البطاقات للتوعية بأهمية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وتابعت فرحات، يأتي هذا المشروع ضمن مساعي المؤسسة لخلق جيل من الشباب مؤهل تكنولوجيا، حيث إن الفتيات الفائزات هن الأصغر سنا ضمن الفرق المنافسة في المسابقة، ليمثلن بذلك نموذجا ملهما للفتيات وقدرتهن على الابداع والابتكار، وترك بصمة في المجالات كافة، لا سيما العلمية والتكنولوجية.

يذكر أن "هاكاثون" تعني الحدث الذي يجتمع فيه مبرمجو الكمبيوتر وغيرهم لتطوير البرمجيات، بما أن المسابقة التي أقيمت تهدف إلى التوصل لمنتجات أو خدمات أو حلول تكنولوجية تعمل على حماية ودعم النساء المعرضات/ الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي للنساء.