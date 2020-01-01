ليبرمان يعارض طلب الأحزاب الأرثوذكسية الحريدية بشأن المدارس الدينية

القدس المحتلة / سما /

أعرب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، عن معارضته لمطالبة الأحزاب الأرثوذكسية الحريدية، بالتوصل إلى حل فوري لأزمة ميزانية المدارس الدينية.



وبحسب موقع "والا" العبري، قال ليبرمان: "في الوقت الذي ينهار فيه النظام الصحي والعجز بالموازنة يتجاوز 50 مليار شيكل وحماس تطلق البالونات الحارقة تجاه الجنوب، الأمر الأكثر أهمية هو إيجاد مصدر لميزانية المدارس الدينية".



تصريحات ليبرمان جاءت بالتوازي مع انعقاد اجتماع لوزارة المالية مع رؤساء التوراة اليهودية ليتسمان وموشيه جفني والوزير موشيه كحلون ونائبه من حزب "شاس" إيتسك كوهن، والمحاسب المالي في المالية روني حزكيا ورئيس فرع الميزانيات شاؤول مريدور، وذلك بعد موافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على مطلب التوراة اليهودية وشاس بحل فوري لأزمة ميزانية المدارس الدينية.