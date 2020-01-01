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بدء محاكمة في مجلس الشيوخ اليوم قد تؤدي إلى عزل ترامب

الثلاثاء 21 يناير 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء محاكمة في مجلس الشيوخ اليوم قد تؤدي إلى عزل ترامب


واشنطن /سما/

 تبدأ في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء، إجراءات محاكمة يمكن أن تؤدي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، وهي ثالث محاكمة تمهد لعزل الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وسوف يجتمع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو لما سيكون على الأرجح أول يوم كامل من إجراءات المحاكمة.

وفي الأسبوع الماضي، أدى أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس القضاة اليمين الدستورية. ومنذ ذلك الحين، تقدم نواب ينتمون للحزب الديمقراطي سوف يترأسون الادعاء، والمعروفون باسم مديري مجلس النواب، بمذكرتهم القانونية، وقام فريق الدفاع الذي يمثل ترامب بالإجراء نفسه.

ويواجه الرئيس أولا تهمة إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا للإعلان عن تحقيق مع منافسه السياسي المحلي جو بايدن، من أجل مساعدة حملة ترامب الانتخابية لحصوله على ولاية ثانية.

ويأتي في الاتهام الثاني في المحاكمة أنه عرقل تحقيق الكونجرس في قضية أوكرانيا. وتمت الموافقة على كلا الاتهامين الشهر الماضي من جانب مجلس النواب.

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