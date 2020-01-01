بدء سباق انتخابات 2020 والأحزاب الإسرائيلية تحدد أهدافها

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن قوائم المرشحين النهائية، قُدمت يوم الأربعاء الماضي للكنيست ال23، وبدأت الأحزاب الإسرائيلية بوضع استراتيجيات عملها لزيادة قوتها.



وأضافت القناة، أن حزب "كاحول لفان" قرر الإنعطاف الحاد إلى اليمين، في حين سيواصل حزب "الليكود" التركيز على إنجازات نتنياهو السياسية، أما "القائمة المشتركة" فيريدون جذب ناخبين من الوسط اليهودي، واتحاد أحزاب "العمل - غيشر - ميرتس" من المتوقع أن يصارعوا على الناخبين اليساريين.



وبحسب القناة، تم بالأمس الكشف عن الحملة الدعائية الجديدة لحزب "كاحول لفان" والمعدّة لتسليط الضوء على حقيقة مَن يحظى بأصوات أكثر مما لدى بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يركز الحزب على الوعود الملموسة والتي يمكن تحقيقها إذا فاز الحزب بالسلطة تحت شعار "يجب المضي قدماً".



إضافةً إلى ذلك، فإن التوحد في اليسار رفع من إحتمال فوز "كاحول لفان" الذي خشي في الجولة السابقة من ضياع أصواتٍ إلى حزب "العمل" بسبب القلق من أنه لن يكون قادراً على إجتياز نسبة الحسم.