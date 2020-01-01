  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بدء سباق انتخابات 2020 والأحزاب الإسرائيلية تحدد أهدافها

الثلاثاء 21 يناير 2020 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء سباق انتخابات 2020 والأحزاب الإسرائيلية تحدد أهدافها


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، أن قوائم المرشحين النهائية، قُدمت يوم الأربعاء الماضي للكنيست ال23، وبدأت الأحزاب الإسرائيلية بوضع استراتيجيات عملها لزيادة قوتها.
 
وأضافت القناة، أن حزب "كاحول لفان" قرر الإنعطاف الحاد إلى اليمين، في حين سيواصل حزب "الليكود" التركيز على إنجازات نتنياهو السياسية، أما "القائمة المشتركة" فيريدون جذب ناخبين من الوسط اليهودي، واتحاد أحزاب "العمل - غيشر - ميرتس" من المتوقع أن يصارعوا على الناخبين اليساريين.
 
وبحسب القناة، تم بالأمس الكشف عن الحملة الدعائية الجديدة لحزب "كاحول لفان" والمعدّة لتسليط الضوء على حقيقة مَن يحظى بأصوات أكثر مما لدى بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يركز الحزب على الوعود الملموسة والتي يمكن تحقيقها إذا فاز الحزب بالسلطة تحت شعار "يجب المضي قدماً".
 
إضافةً إلى ذلك، فإن التوحد في اليسار رفع من إحتمال فوز "كاحول لفان" الذي خشي في الجولة السابقة من ضياع أصواتٍ إلى حزب "العمل" بسبب القلق من أنه لن يكون قادراً على إجتياز نسبة الحسم.

#انتخابات 2020 #انتخابات ثالثة للكنيست #الكنيست ال23 #اسرائيل #الاحزاب الاسرائيلية #كاحول لافان #الليكود #نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

تصرفه أحرج "حماس".. مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة وأمطار وثلوج خفيفة

الاحتلال يعلن ضبط أسلحة و أموال طائلة في عملية عسكرية خاصة

مصادر: نائب السفير العمادي يصل غزة اليوم

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

شاهد.. صحيفة عبرية: فضيحة أمنية لحقت بالجيش الإسرائيلي في منشأة نووية

زوج نانسي عجرم يقتبس لأول مرة ما قاله للقتيل: لقد أنذرتك.. تحمل نتيجة طمعك!

الأخبار الرئيسية

حماس

هنية يصل ماليزيا.. وحماس تكشف تفاصيل جولته الخارجية الاخيرة

غانتس

غانتس: سنعمل على ضم غور الأردن بعد انتخابات الكنيست.. ماذا قال عن صفقة القرن؟

تحدث عن أزمة الوقود وزيارة إيران.. الحية: "حماس" لا تقبل بديلاً عن مصر لإدارة القضايا الوطنية الفلسطينية

"القائمة العربية المشتركة" : لا نستبعد التحالف مع "غانتس" بعد الانتخابات

تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز