محافظ جنين يطلع رئيس البعثة الكندية على انتهاكات الاحتلال

جنين / سما /

أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الثلاثاء، قائد البعثة الكندية الأمنية العميد بيتر سكوت على الأوضاع العامة في المحافظة وانتهاكات الاحتلال.

وعبر الرجوب عن شكره للحكومة الكندية لدعمها للشعب الفلسطيني، خاصة المؤسسة الأمنية لأداء واجبها المطلوب من أجل توفير الأمن والاستقرار .

واستعرض صورة الأوضاع العامة على كافة الأصعدة، ورؤية المحافظة واستراتيجيتها لإحداث عملية التنمية الشاملة والاستثمار عبر مشاريع اقتصادية واعدة ستشهدها جنين قريبا، إضافة للتحديات التي تواجه المحافظة في ظل استمرار الاحتلال بفرض سياسة الاحتلال بالقوة على الأرض لتعطيل أي فرص جديدة لمستقبل أفضل لأبناء شعبنا .

وتطرق الرجوب إلى الوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة لتعزيز سيادة القانون والسلم الاهلي وملاحقة الخارجين على القانون، وتقديمهم للعدالة حفاظا على امن وكرامة وحقوق شعبنا.

بدوره، عبّر سكوت عن سعادته بزيارة محافظة جنين، التي تأتي ضمن اهتمام البعثة الكندية للاطلاع على اوضاع المحافظات عن كثب، مؤكدا التزام كندا بمواصلة دعم السلطة الوطنية.

وقال: إن حكومته تؤمن بحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة، وآلية التعاون على صعيد الأمن، من خلال دراسة الاحتياجات وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية والمشاريع التي تنفذها بهذا الجانب.

ولفت سكوت إلى أن البعثة بصدد إعادة صياغة الخطة الاستيراتيجية للقطاع الأمني للأعوام 2020–2022 بناء على طلب مجلس الوزراء لتعزيز قدرات قوى الأمن.

كما وضع نائب المحافظ كمال أبو الرب رئيس البعثة في صورة الانتهاكات اليومية لقوات الاحتلال في محافظة جنين، باعتقال المواطنين والاستيلاء على أراضي المواطنين ومداهمة المنازل، وكان آخرها تسليم اخطار بهدم منزل عائلة للمرة الثانية على التوالي.