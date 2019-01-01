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الرئيس يستقبل عائلة الفقيد المناضل كفاح العويوي

الثلاثاء 21 يناير 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل عائلة الفقيد المناضل كفاح العويوي


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الفقيد المناضل كفاح العويوي، أمين سر حركة فتح السابق في محافظة الخليل.

وقال الرئيس إننا فقدنا مناضلاً وطنيا، وبطلاً من أبطالنا الذين دافعوا عن قضية شعبهم وأرضهم بكل قوة وإيمان، ومات وهو متمسك بثوابته الوطنية.

وأضاف الرئيس أن كفاح العويوي مثل نموذجاً للشاب للفلسطيني الصامد الصابر المتمسك بأرضه ووطنه، وأن الشباب هم جيل المستقبل الذي سيبني دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

بدورها، ثمنت عائلة العويوي مواقف الرئيس تجاه قضيتنا الوطنية، مؤكدة دعمها الكامل لسياساته التي سار عليها المناضل الفقيد كفاح العويوي.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية رياض المالكي.

#الرئيس عباس #رام الله #كفاح العويوي

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