الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير بندر آل سعود

رام الله / سما /

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس في برقية التعزية، عن خالص تعازيه القلبية بوفاة الأمير بندر، الذي قضى حياته في خدمة شعبه ورفعة وطنه، داعيا الله عز وجل أن يشمله بعفوه وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث الرئيس برقية تعزية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس في البرقية، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة وطنه وشعبه، راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكيمة والشجاعة بكل خير وسلام.