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مهجة القدس: "محكمة سالم" تصدر أحكاماً بحق ثلاثة أسرى

الثلاثاء 21 يناير 2020 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهجة القدس: "محكمة سالم" تصدر أحكاماً بحق ثلاثة أسرى


غزة / سما /

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن ما تسمى "محكمة سالم العسكرية" الصهيونية؛ أصدرت أحكاماً بحق ثلاثة أسرى ينتمون لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأوضحت مهجة القدس أن الأسرى هم:

الأسير عمر سليمان سعيد السعدي (24 عاماً) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 18/02/2019م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (30) شهراً وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل، بتهمة التخطيط لإطلاق نار والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال.

والأسير راني وليد أحمد قطنات (22 عاماً) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 15/04/2019م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (12) شهراً ويوم وغرامة مالية قدرها (4000) شيكل، بتهمة إلقاء حجارة على جيبات قوات الاحتلال الصهيوني.

والأسير  قسام فيصل مصطفى أبو سرية (28 عاماً) من مخيم جنين، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 22/04/2019م، وأصدرت المحكمة حكماً بحقه بالسجن الفعلي (12) شهراً ويوم وغرامة مالية قدرها (2000) شيكل، بتهمة التخطيط للقيام بنشاطات عسكرية. وجميعهم يقبعون حالياً في سجن مجدو.

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