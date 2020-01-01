الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاربعاء

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن السفر سيكون للحافلتان: الخامسة والسادسة من كشف (2020/2).

ودعت إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وتابعت "يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط"، منوهة إلى إلتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، مع عدم التأخر.

وأشارت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.