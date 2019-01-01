"فتح": اعتقال قيادات الحركة جزء من الارهاب الاسرائيلي

رام الله / سما /

اعتبرت حركة "فتح" اعتقال أمين سر الحركة إقليم شمال الخليل المناضل هاني جعارة، وكوادر الحركة لن يرهبها أو يكسر عزيمتها، ولن يدفعها إلا لمزيد من الثبات والصمود والإرادة التي لن تكسرها عصا الجلاد الإسرائيلي.

ودان عضو اللجنة المركزية للحركة جمال محيسن، قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال أمين سر الحركة إقليم شمال الخليل هاني جعارة، صباح اليوم الثلاثاء .

وقال محيسن، إن اعتقال جعارة يأتي ضمن مسلسل احتلالي بدءاً باعتقال أمين سر يطا نبيل أبو قبيطة، والاعتقال المتكرر لأمين سر القدس، يأتي ضمن السياسية الاسرائيلية الرامية إلى تقويض العمل الفتحاوي ضد سياسات الاحتلال والتصدي لمخططاته، وأنه جزء من الارهاب الذي تمارسه اسرائيل بحق ابناء شعبنا في كل مكان .

واعتبر أن سياسات الاعتقالات لكوادر حركة "فتح" والابعاد لكوادر الحركة عن مدينة القدس، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، "لن تزيد أبناء شعبنا الا تمسكا بحقهم في مقاومة الاحتلال والاستيطان وسياساته، والدفاع عن المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس"، وفق قوله.

وقال إن حركة "فتح" بقياداتها وكوادرها تقف صفاً واحداً في مقاومة المشاريع المشبوهة، وأن استهداف قيادات الحركة سواء ما جرى فجر الثلاثاء، أو ما يجري في القدس، وفي كل مكان في الوطن إنما يدلل بشكل واضح على الدور النضالي الريادي والطليعي للحركة في مجابهة تلك المشاريع التصفوية.

وشدد على أن حركة "فتح" ستواصل نضالها وكفاحها المشروعين ضد الاحتلال الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي مهما اشتدت المؤامرات وعظمت الضغوطات، وتعاهد شعبنا الأبي البطل أن تبقى الراية مرفوعة، والأمانة محمولة بشرف وعزة دون انتقاص، مهما ضعف البعض وأغرته الأموال أو سلطة زائفة على حساب الوطن والقدس والكرامة.