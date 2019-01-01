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الحكم بالسجن 13 عامًا على الرئيس السابق لـ"الانتربول" بتهمة الفساد

الثلاثاء 21 يناير 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم بالسجن 13 عامًا على الرئيس السابق لـ"الانتربول" بتهمة الفساد


سما / وكالات/

حكم القضاء الصيني، اليوم الثلاثاء، بالسجن 13 عاما وستة أشهر على الرئيس السابق لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" الصيني مينغ هونغوي، الذي اختفى فجأة من مقر منظمة الشرطة الدولية في مدينة ليون الفرنسية، بعد إدانته بالفساد.

وأعلنت المحكمة الشعبية الوسيطة الأولى في تيانجين شمالا، أنه حكم أيضا على مينغ (65 عاما) نائب وزير الأمن العام الصيني السابق بدفع غرامة قد تصل إلى 260 ألف يورو.

وكانت الصين قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 أن مينغ الذي اختفى بعد وصوله إلى بلده، يخضع للتحقيق "للاشتباه بانتهاكه القانون".

وكان مينغ أول رئيس صيني "للانتربول".

#الانتربول #الشرطة الجنائية الدولية #مينغ هونغوي #الصين #قضايا فساد

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