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نتنياهو: محاولات تدميرنا لم تتوقف ولدينا القدرة للدفاع عن أنفسنا

الثلاثاء 21 يناير 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: محاولات تدميرنا لم تتوقف ولدينا القدرة للدفاع عن أنفسنا


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محاولات تدمير إسرائيل واليهود لم تتوقف، وإسرائيل قادرة على حماية نفسها.
 
وأضاف نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة tbn التلفزيونية كما نقلت القناة 7 العبرية، أن "إيران تعلن كل يوم أنها تريد القضاء على إسرائيل ومسحها من على وجه الأرض".
 
وتابع: "لدينا الآن القدرات اللازمة للدفاع عن أنفسنا، ووجود السلاح النووي بيد إيران هو الأمر الأسواً، ويجب منع ذلك، وعليهم أن يدركوا أن اليهود لن يكونوا أكثر عدوانية".
 
وحول قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، قال إن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب عارضت بشدة هذا القرار الفاضح، وأحث الجميع على أن يعارضوا مثله.
 
وطالب نتنياهو باتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ومسؤوليها وممثليها.

#نتنياهو #اسرائيل #اليهود #ايران #السلاح النووي #المحكمة الجنائية الدولية #فلسطين #ترمب

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