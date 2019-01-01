"3" أسباب وراء احتفال صلاح بهدفه باليونايتد

وكالات / سما /

أثار الاحتفال اللافت للمصري محمد صلاح نجم ليفربول، بهدفه في شباك الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في "كلاسيكو" الدوري الإنجليزي الأخير، تكهنات بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول السبب الحقيقي وراءه، إذ اعتبر البعض أنه أقدم على ذلك لأغراض إعلانية.

وكشفت تقارير صحافية من مصادر مقربة للاعب, أن احتفال صلاح لم يكن لغرض إعلاني، وإنما جاء بشكل طبيعي لا سيما أنه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، عندما كان ليفربول متقدما بهدف نظيف، ومانشستر يونايتد يضغط بقوة لإدراك التعادل.

والسبب الثاني وراء الاحتفال المثير, كان رغبة اللاعب المصري في إنهاء صيامه عن التهديف في شباك اليونايتد، الذي استمر على مدار عامين ونصف العام منذ الانتقال لليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وكان صلاح قد شارك في 4 مباريات ضد مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية، لم ينجح خلالها في إحراز أي أهداف، قبل أن ينجح أخيرا في التسجيل خلال المواجهة الخامسة، ليصبح اليونايتد الفريق رقم 23 الذي يسجل في شباكه بالدوري الإنجليزي بقميص ليفربول.

وأكدت المصادر أن السبب الثالث، والذي يعد الأبرز لاحتفال صلاح اللافت، هو رغبته في العودة إلى سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي, حيث يرى النجم المصري أن الفارق بينه وبين المتصدر ليس بعيدا.

ويحتل صلاح حاليا المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 هدفا، بفارق 6 أهداف خلف المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

وكان صلاح قد نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي برصيد 32 هدفا، وفي الموسم الماضي أيضا برصيد 22 هدفا بالتساوي مع زميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.