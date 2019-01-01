توتنهام يدرس استعادة جاريث بيل قبل نهاية يناير الحالي

وكالات / سما /

أبدى نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم رغبته في استعادة اللاعب جاريث بيل في سوق الانتقالات الشتوية في يناير / كانون الثاني الجاري حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وقرر الجناح الويلزي الرحيل عن النادي اللندني في سوق الانتقالات الصيفية عام 2013 نحو ريال مدريد ، لكن تراجع مستواه الفني في العديد من المناسبات أشعل الشائعات حول مغادرته.

وأكد برنامج “التشيرينجيتو” الذي يبث عبر محطة ميجا الإسبانية أن دانييل ليفي رئيس توتنهام التقى بنظيره فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد للحديث عن إمكانية ضم اللاعب جاريث بيل.

وأشارت هذه المصادر أنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها توتنهام التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً ، حيث حاول مورينيو التعاقد معه عندما كان يتولى مسؤولية مانشستر يونايتد.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أكدت أمس الإثنين أن جاريث أبلغ نادي ريال مدريد أنه يعتزم البقاء في ملعب سانتياجو برنابيو ، وذلك حتى نهاية عقده في صيف عام 2022.