الأوقاف تعلن انطلاق مسابقة الأقصى المحلية الـ20 لحفظ القرآن الكريم

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الاستاذ حسام أبو الرب عن بدء التسجيل لمسابقة الأقصى المحلية العشرون لحفظ القرآن الكريم وتفسيره اعتباراً من يوم الاثنين 20/1/2020م ولغاية 14/5/2020م في كافة محافظات الوطن.

وأكد أبو الرب أن هذه المسابقة تأتي إنطلاقاً من توجيهات الرئيس محمود عباس و رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه ، وحرصاً من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على تعليم ونشر كتاب الله عز وجل ومن أجل توجيه وتربية النشأ الصالح من أبنائنا وبناتنا .

وأضاف أن موعد إجراء المسابقة هو 5/7/2020م جاء متزامناً مع العطلة الصيفية في المدارس والجامعات داعياً أولياء الأمور إلى إشراك أبنائهم وبناتهم لما فيه منفعتهم وفائدتهم وما فيه رضا الله سبحانه وتعالى عملاً بقول رسوله الكريم :(خيركم من تعلم القرآن وعلمه) .

وبخصوص المسابقة المذكورة أوضح قال ابو الرب أنها تشمل فروعاً ثلاثة وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد وتفسير سورة الاسراء ، والفرع الثاني حفظ عشرين جزءاً من القرآن مع التلاوة والتجويد والفرع الثالث حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع التلاوة والتجويد ، وأن هناك شروطاً للمتقدمين لهذه المسابقة وهي تشمل كل أبناء فلسطين وكلا الجنسين وقال أن هناك لجان تحكيم في كل الفروع وسيكون هناك تصفيات نهائية بين الفائزين وسيتم منح جوائز قيمة لهم للعشرة الأوائل في كل فرع من فروع المسابقة .

وقال أبو الرب إن الأوقاف أخذت على عاتقها ومنذ فترة فتح العديد من مراكز تحفيظ القرآن الكريم في كافة محافظات الوطن ، وقد عملت خلال هذا العام على وضع الخطط والتصورات التي من شأنها النهوض بعمل هذه المراكز سواء للذكور أو الإناث على حد سواء .