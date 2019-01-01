الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز الدعم الدولي للفلسطينيين في الضفة وغزة

غزة / سما /

دعت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ أورسولا مولر، المجتمع الدولي إلى ضمان استمرار تقديم التمويل للمساعدة في تخفيف التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأعلنت مولر عقب الزيارة التي استمرت 6 أيام إلى فلسطين المحتلة وإسرائيل: "بالرغم من قلقي بشأن التحديات الهائلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن الخطوات الإيجابية الأخيرة والأشخاص الذين قابلتهم منحوني الأمل في وجود فرص للتحسين ويجب اغتنامها".

وقالت، "إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق، من الأهمية بمكان أن يواصل المجتمع الدولي تقديم الدعم بطريقة متسقة ومستدامة لتلبية احتياجات الفلسطينيين الأكثر ضعفا، يجب أن تواصل الدول الأعضاء دعم المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، يجب أن تعمل على احياء حوار سياسي قوي وتشجيع حلول طويلة الأجل، لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة."