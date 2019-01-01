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نيوزيلندي وإسباني يصنعان "شطيرة الأرض" على مسافة 20 ألف كيلومتر

الثلاثاء 21 يناير 2020 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيوزيلندي وإسباني يصنعان "شطيرة الأرض" على مسافة 20 ألف كيلومتر


وكالات / سما /

صنع طالب جامعي في نيوزيلندا "شطيرة الأرض" مع متعاون إسباني، حيث وضعا شريحتين من الخبز على نقطتين دقيقتين على طرفي نقيض من الكرة الأرضية ، على بعد 20 ألف كيلومتر.

وعثر إنتيني نود، على نظيره الإسباني على موقع "ريديت" الإلكتروني للمناقشات، حيث استخدم الاثنان خطوط الطول والعرض للتأكد من أنهما متقابلان تماما.

وقال نود لراديو نيوزيلندا اليوم الثلاثاء "إنه أمر مدهش أننا تمكنا بالفعل من التعاون لنقوم بشيء كهذا في نقطتين متقابلتين من العالم".

ووُضعت قطعة من الخبز الأبيض على شاطئ بوكلاندز بيتش في أوكلاند، والقطعة الأخرى بالقرب من بلدة صغيرة تسمى أولفيرا ، جنوب شرق إشبيلية في إسبانيا.

وتم نشر صورة لـ "شطيرة الأرض" ويظهر فيها الرجلان في نفس الوقت بجوار شريحة الخبز الأبيض - على موقع ريديت يوم الأحد.

وقال نود، وهو طالب بعلوم الكمبيوتر إنه وزميله الإسباني حرصا على تحديد الموقعين بدقة باستخدام خرائط جوجل ثم استخدما "بيانات الصورة الفعلية" لتحديد أنفسهم بشكل أوثق.

وكانت أول "شطيرة للأرض" من صنع الفنان الأمريكي زي فرانك ، الذي طرح الفكرة في عام 2006.

#شطيرة الأرض

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